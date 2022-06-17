Минобороны РФ обнародовало данные о численности наемников на Украине

Минобороны РФ опубликовало подробные данные об иностранных наемниках на Украине. В ведомстве назвали ложью заявления киевского режима о 20 тысячах иностранцев, якобы сражающихся против российских военных. Их намного меньше. Статистку представили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Поток иностранных наемников на Украину на фоне провалов ВСУ не только сократился, но и «разворачивается в обратную сторону».

С начала спецоперации на Украину прибыли 6956 иностранных наемников. Из них 1956 уничтожены, 1779 уехали, остальные пока живы.

Среди европейских стран лидером по числу прибывших и погибших наемников стала Польша. С начала СВО на Украину прибыл 1831 поляк, из них 378 уничтожены, 272 уехали обратно. На втором месте Румыния. Приехали 504 наемника, 98 впоследствии уехали, 102 погибли. Европейскую тройку замыкает Великобритания: 422 приехали, 101 умер, 95 уехали.

С Северной Америки больше всего канадцев. Прибыл 601 наемник, 162 погибли, 169 уехали. На втором месте США: 530 американцев приехало, 214 погибли, 227 уехали.

С Ближнего Востока, Закавказья и Азии больше всего приехали из Грузии (355) и подконтрольных США районов Сирии (200).

«Всего в наших списках на 17 июня 2022 года числятся наемники и специалисты по эксплуатации вооружения из 64 стран», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что киевскому режиму не удается остановить смерти и возвращения наемников на родину, несмотря на то, что им увеличили выплаты. В Минобороны РФ заверили, что фиксируют пребывание каждого наемника на Украине.