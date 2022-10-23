23 октября 2022, 23:00
Еще три региона Украины скоро освободят от укронацистов — Стремоусов
Стремоусов обещал скорое освобождение Николаевской, Одесской и Днепропетровской областей
В ближайшее время из-под контроля киевской власти освободят еще три региона Украины, такую уверенность выразил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. Речь идет о Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.
«В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов», — заявил замглавы.
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По словам Стремоусова, священный долг русского человека — освобождение русской земли от неофашизма.
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Все атаки ВСУ на Херсонском направлении отбиты, заявил представитель военно-гражданской администрации области. Он призвал всех сохранять спокойствие и пообещал, что «все будет хорошо».
Жителей Херсонской области призвали покинуть правый берег Днепра из-за угрозы терактов со стороны украинских спецслужб. Карательным отрядам «укровермахта» дана команда уничтожать всех мирных жителей региона без разбора, подчеркнул Стремоусов.
Украина
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