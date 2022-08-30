ЕС запустит тренировочную миссию для украинской армии

Евросоюз решил организовать обучение Вооруженных сил Украины. Тренировочная миссия ЕС заработает за пределами страны в конце осени — начале зимы, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«ЕС обсуждает планы создания миссии по подготовке кадров для украинской армии. При оптимальном развитии событий эта миссия может быть развернута за пределами Украины уже к концу осени — началу зимы», — рассказал он.

На неформальной встрече министров обороны в Праге глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уточнил, что такой проект обсуждали еще до начала спецоперации.

На вопрос о том, не сочтет ли Россия запуск этой миссии эскалацией конфликта, он напомнил, что Евросоюз и так оказывает большую военную помощь Украине. Поставлять вооружение, но не готовить работе с ним нельзя, отметил Жозеп Боррель.

Обучение бойцов ВСУ уже организовали в Великобритании. Для этого туда направили около 120 инструкторов из Швеции, Канады и Нидерландов. Первый курс для 10 тысяч украинских военных завершится в октябре.