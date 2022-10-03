Евросоюз возьмет на обучение 15 тысяч украинских солдат | 360°

Образование 03 октября 2022, 20:22 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз возьмет на обучение 15 тысяч украинских солдат Spiegel: Евросоюз планирует провести обучение 15 тысяч украинских военных РИА "Новости"

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Евросоюз в рамках тренировочной миссии намерен обучить 15 тысяч украинских военных. Об этом написал немецкий журнал Spiegel. В издании отметили, что Вооруженные силы Германии планируют принять участие в этом процессе.

«В последние недели страны-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 тысяч украинских солдат должны как можно скорее пройти подготовку и дальнейшее обучение за пределами страны», — отметили в издании.

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По словам дипломатов, принимавших участие в переговорах, часть военнослужащих ждут специальные программы, например, тактико-боевая подготовка для командиров или курсы для саперов. Речь идет о трех тысячах украинских бойцов.

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Окончательные детали миссии должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Ожидается, что проект будет принят на следующем официальном заседании Совета ЕС по иностранным делам 17 октября.

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