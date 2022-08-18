Экстренные службы Энергодара привели в состояние боевой готовности
Глава ВГА Волга сообщил о приведении служб в Энергодаре в боевое состояние
Экстренные службы Энергодара находятся в полной боевой готовности на случай возможных провокаций со стороны украинских силовиков. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации города Александра Волга.
«Все службы находятся на дежурстве, их привели в боевое состояние», — заявил он.
Запорожская атомная электростанция в Энергодаре после начала специальной операции РФ на Украине перешла под контроль российских военных. В последние несколько дней украинские националисты наносят удары по территории станции.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о проработанном плане по эвакуации жителей региона на случай вероятной ядерной катастрофы на ЗАЭС.
Начальник войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупреждал, что в случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют скандинавские страны и Прибалтику, писало Nation News.