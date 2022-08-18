Власти Запорожья отработали план эвакуации жителей в случае аварии на ЗАЭС

Власти Запорожской области полностью проработали сценарий экстренной эвакуации жителей региона в случае аварии на атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС», — сообщил он.

Балицкий подчеркнул, что ВГА готова обеспечить безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае посещения ядерного объекта.

«Мы готовы полностью, безопасность обеспечим. Для полной и объективной картины, надеюсь, если пригласим сотрудников Росатома», — добавил глава ВГА.

Власти Энергодара сообщали, что в результате ночной атаки националистов дронами-камикадзе повреждения получило здание городской администрации.

Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов пригласил главу ООН Антониу Гутерриша посетить регион лично, чтобы он убедился в том, что жители не хотят возвращаться под власть Украины.