Власти Запорожья отработали план эвакуации жителей в случае аварии на ЗАЭС
Глава ВГА Балицкий сообщил об отработке плана эвакуации жителей в случае аварии на ЗАЭС
Власти Запорожской области полностью проработали сценарий экстренной эвакуации жителей региона в случае аварии на атомной электростанции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
«Мы проработали план эвакуации жителей области в случае аварии на Запорожской АЭС», — сообщил он.
Балицкий подчеркнул, что ВГА готова обеспечить безопасность сотрудников МАГАТЭ в случае посещения ядерного объекта.
«Мы готовы полностью, безопасность обеспечим. Для полной и объективной картины, надеюсь, если пригласим сотрудников Росатома», — добавил глава ВГА.
Власти Энергодара сообщали, что в результате ночной атаки националистов дронами-камикадзе повреждения получило здание городской администрации.
Ранее член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов пригласил главу ООН Антониу Гутерриша посетить регион лично, чтобы он убедился в том, что жители не хотят возвращаться под власть Украины.