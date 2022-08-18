Радиоактивные вещества попадут в Скандинавию и Прибалтику в случае аварии на Запорожской атомной электростанции. Об этом на брифинге заявил начальник войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, написало РИА «Новости».

По его словам, этот сценарий возможен даже в случае выброса содержимого 25% хотя бы одного из шести реакторов ЗАЭС. Согласно прогнозу оборонного ведомства, радиоактивные вещества попадут в Скандинавию и Прибалтику.

Ранее сообщалось, что в случае критической ситуации пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС выведут в «холодный резерв», что приведет к полной остановке ядерного объекта.

За прошлые сутки украинские националисты 12 раз обстреляли территорию ЗАЭС, выпустив по ней более 50 снарядов и проведя три атаки дронами-камикадзе. Снаряды ВСУ повредили объекты жизнеобеспечения Энергодара и вспомогательные системы обеспечения станции.

Руководство военно-гражданской администрации Энергодара сообщало, что подготовило план по эвакуации жителей в случае катастрофы на ЗАЭС.