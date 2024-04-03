Спецоперация 03 апреля 2024, 19:04 Экс-полковник СБУ предрек «серьезные стратегические бои» Украине Экс-полковник СБУ Стариков: летом Украину ждут масштабные бои РИА «Новости»

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Украину жду крупномасштабные бои стратегического значения этим летом. Такое заявление сделал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«Нас ожидают очень серьезные бои, которые в принципе будут решать вопросы уже оперативно-стратегического уровня», — спрогнозировал военный.

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Союзники Украины тоже опасаются прорыва российской армии этим летом. Сейчас они изо всех сил пытаются наладить поставки боеприпасов в республику, обращаясь за помощью к разным странам.

Есть предположения, что Украина скоро может потерять Часов Яр. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что город с большой вероятностью ждет судьба Авдеевки и Артемовска. У украинской армии уже есть проблемы со снабжением на флангах.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов