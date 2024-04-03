Мир 03 апреля 2024, 17:01 Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Украине Bloomberg: Бразилия отвергла призывы союзников Украины отправить боеприпасы Madeleine Kelly/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бразилия отвергла призывы Запада поставить Украине боеприпасы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.

«Украина и ее союзники проигрывают гонку за боеприпасами», — написали авторы материала.

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Поток западной военной помощи на Украину резко сократился. Но союзники республики изо всех сил пытаются наладить поток поставок в Украину, разыскивая снаряды по всему миру. Они боятся прорыва российской армии этим летом.

«По словам как европейских, так и бразильских чиновников, переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов также, судя по всему, зашли в тупик, поскольку Бразилия отклонила просьбы союзников о поставке боеприпасов для Киева», — указали журналисты.

Ранее глава британского дипломатического ведомства Дэвид Кэмерон запланировал на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса обращение к союзникам с предложением совместно закупать боеприпасы для украинской армии. Он также предложит союзникам увеличить финансирование ВПК и нарастить оборонное производство.