03 апреля 2024, 17:01
Бразилия отказалась поставлять боеприпасы Украине
Bloomberg: Бразилия отвергла призывы союзников Украины отправить боеприпасы
Бразилия отвергла призывы Запада поставить Украине боеприпасы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и бразильских чиновников.
«Украина и ее союзники проигрывают гонку за боеприпасами», — написали авторы материала.
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Поток западной военной помощи на Украину резко сократился. Но союзники республики изо всех сил пытаются наладить поток поставок в Украину, разыскивая снаряды по всему миру. Они боятся прорыва российской армии этим летом.
«По словам как европейских, так и бразильских чиновников, переговоры между Японией и Великобританией о закупке боеприпасов также, судя по всему, зашли в тупик, поскольку Бразилия отклонила просьбы союзников о поставке боеприпасов для Киева», — указали журналисты.
Ранее глава британского дипломатического ведомства Дэвид Кэмерон запланировал на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса обращение к союзникам с предложением совместно закупать боеприпасы для украинской армии. Он также предложит союзникам увеличить финансирование ВПК и нарастить оборонное производство.
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