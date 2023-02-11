Эксклюзив 11 февраля 2023, 23:32 Потеря техники, солдат и боевого духа. Для ВСУ настали тяжелые времена Политолог Михайлов: Запад не успевает поставлять ВСУ технику, запасы Украины истощены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Для украинских войск сегодня складывается тяжелейшая ситуация. Российские военные уничтожают важные объекты инфраструктуры и громят боевую технику ВСУ, а Запад попросту не успевает поставлять на Украину новую. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов уверен, что сейчас наметился переломный момент, и он будет усугубляться. В беседе с «360» эксперт разобрал последний брифинг Минобороны России о ходе спецоперации и рассказал, почему так важно взять Авдеевку, Краматорск и другие укрепрайоны в Донецкой области, а также почему западные поставки тяжелого вооружения не спасут ВСУ.

Далее — прямая речь.

Реклама

Прежде всего, своими акцентами Конашенков (официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков — прим.ред.) лишний раз говорит о том, что перемога уже никак не удастся на Украине. Сколько бы они ни кричали о помощи к Западу — Запад не успевает. Если даже и хочет, то ему не дают поставить вооружение.

РИА «Новости»

Удары наносятся не по пустому месту

Очередной удар российских военных ракетами наземно-воздушного морского базирования достиг всех своих целей. Это объекты критической инфраструктуры, теплоэлектростанции, железнодорожные узлы, объекты военной промышленности, где ремонтировалась техника и собирались дроны — они поражены.

К чему это приведет? Это, конечно, сделает более легким для наших войск дальнейшее победоносное наступление. И мы еще больше будем слышать крики Зеленского и требования к Западу: «Срочно дайте нам самолеты, вертолеты, подводные лодки! Мы тогда только победим, а сейчас мы проигрываем». Я думаю, что это единственное, что можно будет слышать от украинских нацистов.

То есть можно рассуждать, какие цели и сколько их побито, но главное одно — все эти удары не наносятся по пустому месту. Они наносятся только туда, где есть важные объекты. Сейчас у украинцев и так тяжелейшая ситуация с ремонтом и восстановлением боевой техники — она ухудшится еще больше. Если у них остаются ремонтные базы где-нибудь на Западной Украине, то пусть туда и тащат восстанавливать то, что гробится в Донбассе. Подчеркну, сегодня для украинских войск складывается тяжелейшая ситуация.

Очевидно, это перелом, и он будет усугубляться. И западная военная помощь просто не сможет доехать до мест боевых действий — до линии соприкосновения. Разве что только парашютами. Но и самолеты будут сбиваться, а это уже будут натовские самолеты. НАТО не будет рисковать. В общем, дальше, все веселее.

РИА «Новости»

Враг серьезный, но наша армия все сводит на нет

На Донецком направлении мы видим также ежесуточное уничтожение [солдат ВСУ] сотнями, даже тысячами, если считать, то, как докладывает Конашенков — там 100, там 140, там 200… То есть колоссальные потери.

Это и потеря боевого духа. Я не преувеличиваю героизма или наоборот слабины их бойцов, так как наши же солдаты, те же «вагнеровцы», признают, что украинцы сражаются до последнего. Но когда они уже видят, что ситуация безвыходная, либо их предали, они тогда сдаются или же как-то умудряются уходить с линии боевого столкновения. То есть враг серьезный, в любом случае, но все, что делает наша артиллерия, ракеты — они всю эту серьезность сводят на нет. И повышают тревожность у украинских военных, которые, наверное, если бы не заградотряды, уже сдавались бы полками.

Успехи на всех направлениях

Говорить о том, что Украина готовится к какому-то контрнаступлению и наступлению, уже не приходится. Им сейчас ставится главная задача — удержать Артемовск, что невозможно, так как там работают «вагнеры», там работают и другие спецподразделения. Город в клещах.

На других направления тоже видим успехи. Взяв Авдеевку, Краматорск, оставшиеся укрепрайоны, угроза обстрелов для мирного населения Донецка будет нивелирована. В любом случае пока не будет полностью освобождена территория Донецкой области, обстрелы будут. Это тактика нацистов — бить по мирным. Они будут находить любые возможности, чтобы достреливать.

РИА «Новости»

HIMARS и американские гаубицы бьем каждый день

Украина сама заявляет, что HIMARS ее солдаты наводят только с помощью американской разведки, и скорее всего на этих орудиях присутствуют команды западных инструкторов. Но американской техники остается все меньше: HIMARS и гаубицы их производства мы бьем каждый день.

Американцы не успевают совершать поставки. Тем более сейчас перебивают все возможные пути доставки подобного вооружения. Еще не все, но я думаю, что скоро вообще не будет возможности поставлять вооружение, тем более обещанные Leopard 1 и Leopard 2. Все это не дойдет. А если дойдет, то не в том количестве, которое требуется украинским войскам, и тем более будет быстро уничтожено.

Создали все условия для освобождения Донецкой области

Большие успехи на Краснолиманском направлении отмечает Конашенков. Там действует группировка «Центр». Ею командует генерал-полковник Лапин, герой России. Раньше он подвергался определенной критике, когда был оставлен как раз Красный Лиман, но тогда была безвыходная ситуация.

Сейчас эта группировка, фактически совершив чудеса в ЛНР, создала все условия для успешного освобождения в дальнейшем Донецкой области, для действий других подразделений и других войск, для их работы и успешной победы, для захватов там укрепрайонов. Своими действиями эта группировка заслуживает только уважения. Лапин сейчас показывает все, на что способен боевой генерал, и ребята под его командованием сражаются достойно и уничтожают врага.