Экс-госсекретарь США призвал учесть интересы России по Украине

Западным странам необходимо учесть интересы России после специальной операции на Украине, потому что она имеет большое влияние на Восток. Об этом в интервью Times заявил госсекретарь США Генри Киссинджер.

По его словам, Россия способна стать форпостом Китая в Европе, что не станет выгодным для западных стран.

«Одним из самых главных вопросов станет взаимодействие НАТО с азиатскими странами, а Россия имеет там очень большое влияние», — заявил политик.

Киссинджер еще раз напомнил, что ситуацию на Украине необходимо урегулировать путем переговоров.

«Идеальным решением проблемы стал бы нейтральным статус Украине и ее роль моста между Европой и Россией», — заключил экс-госсекретарь.

Ранее Киссинджер попал в базу скандального сайта «Миротворец». На этом ресурсе публикуют данные о лицах, которые не согласны с официальной позицией украинских властей.

Политолог Евгений Михайлов заявил «360», что Украина не сядет за стол переговоров с Россией без отмашки со стороны США.