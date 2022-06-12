Экс-госсекретарь США призвал учесть интересы России по Украине
Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Запад учесть интересы России по Украине
Западным странам необходимо учесть интересы России после специальной операции на Украине, потому что она имеет большое влияние на Восток. Об этом в интервью Times заявил госсекретарь США Генри Киссинджер.
По его словам, Россия способна стать форпостом Китая в Европе, что не станет выгодным для западных стран.
«Одним из самых главных вопросов станет взаимодействие НАТО с азиатскими странами, а Россия имеет там очень большое влияние», — заявил политик.
Киссинджер еще раз напомнил, что ситуацию на Украине необходимо урегулировать путем переговоров.
«Идеальным решением проблемы стал бы нейтральным статус Украине и ее роль моста между Европой и Россией», — заключил экс-госсекретарь.
Ранее Киссинджер попал в базу скандального сайта «Миротворец». На этом ресурсе публикуют данные о лицах, которые не согласны с официальной позицией украинских властей.
Политолог Евгений Михайлов заявил «360», что Украина не сядет за стол переговоров с Россией без отмашки со стороны США.