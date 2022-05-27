Киссинджер попал в базу украинского сайта «Миротворец»

База скандального украинского сайта «Миротворец» пополнилась карточкой бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Как сообщило РИА «Новости» бывшего главу Госдепа обвинили в участии «информационной спецоперации России против Украины».

На сайте появилась фотография Киссинджера, дата рождения, место проживания и должность, которую он занимал ранее.

Администраторы «Миротворца» отреагировали на заявление Киссинджера, который предложил Киеву пойти на территориальные уступки России, чтобы не доводить ситуацию до противостояния, из которой простого выхода не будет.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года. Там публикуют личные данные журналистов, артистов, военных, политиков, несогласных с действиями властей Киева, а также въехавших в Крым и Донбасс не через территорию Украины.