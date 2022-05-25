Украина не сядет за стол переговоров без отмашки США

Заявление американского политика, бывшего государственного секретаря Генри Киссинджера о необходимости скорейших переговоров между Россией и Украиной говорит о том, что он является единственным здравомыслящим политиком в США. Однако переговоров не будет, если российскую сторону не полностью не устроят их условия, заявил политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Выступление опытнейшего американского политика Генри Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости прекратить боевые действия и принять любые меры, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров, говорит о том, что он сейчас единственный здравомыслящий политик в США.

Источник фото: РИА «Новости»

Который в свои 98 лет стоит всех тех президентов, которые были до нынешнего времени. Киссинджер заявлял не раз — нельзя было даже обсуждать прием Украины в НАТО, нельзя делать ее врагом России.

Заявления о принятии Украины в НАТО и ЕС были ошибкой

Киссинджер заявлял, что Украина была в составе России 400 лет. Понятно, что не в интересах США, чтобы Украина была в составе России. Киссинджер заявляет прямо, что ошибки были сделаны, заявления о принятии Украины в ЕС и НАТО были сделаны ошибочно.

Источник фото: РИА «Новости»

Поэтому сейчас ситуация на Украине выглядит катастрофической как для Европы в целом, так и США. Это и побуждает Киссинджера в свои 98 лет заявлять о том, что необходимо садиться за стол переговоров, скорее всего, он подразумевает, что нужно идти на уступки РФ.

США должны осознать условия России

Допускаю, что Киссинджер не от себя сказал такие слова. У него есть определенный пул поклонников в высшем истеблишменте США. Не знаю, что должно произойти, чтобы Украина сейчас села за стол переговоров и кто должен на это повлиять.

Конечно, главный допуск — США, они должны дать указание Киеву и Зеленскому садиться за стол переговоров. Но что они будут обсуждать? США должны осознать условия, которые выдвигает Россия, помимо денацификации и демилитаризации Украины, отказа от вступления в НАТО и нейтрального статуса.

Источник фото: РИА «Новости»

Должно быть полностью нейтральное государство. Конечно, если оно останется. Если Украина при содействии своего главного партнера, США, примет эти условия, можно садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении огня, о других взаимных уступках. Пока США не дадут отмашку, устраивающую Россию, никаких переговоров не будет.