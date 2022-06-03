Две фуры «Доброго дела» прибыли в Донецк с гуманитарной помощью

Две фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья, собранной в рамках акции «Доброе дело», прибыли сегодня в Донецк. Здесь в распределительном центре их разгрузили, чтобы потом в индивидуальных наборах передавать помощь мирным жителям.

Жители Московской области передают в Донбасс продукты, воду, детское питание, средства личной гигиены и другие вещи, которые требуются в городе. Формировать наборы и отдавать им лично в руки помогают участники движения «Волонтеры Подмосковья». Они трудятся и в центре Домодедово, откуда фуры с помощью уходят в ДНР.

Волонтер Наталья, которая приехала из Подмосковья, чтобы помочь в разгрузке и передаче помощи жителям, поделилась, что благодаря тому, что она сопровождала груз, пообщалась с сотрудниками распределительного центра, теперь у нее есть представление, на что стоит обращать внимание при сборке паллетов, какие есть предпочтения у населения, в чем в городе нуждаются больше всего.

«Я пообщалась с ребятами, которые здесь непосредственно разгружают помощь, они тоже сказали свои предпочтения, предложения, поэтому тоже есть понимание, что и как делать. Мне очень понравился город, город бесконечно красивый, люди добрые, несмотря на все, что происходит. Очень хочется, чтобы побыстрее все это закончилось. И люди дальше начали продолжать жить хорошей жизнью», — добавила Наталья.

Один из водителей Валерий рассказал, что путь в дороге занимают около 15-16 часов. Во время разгрузки он успевает передохнуть. Правда, как признался он, иногда бывает не до сна из-за обстрелов.

Ранее из-за критичной ситуации с водой в республике в Донбасс отправили специальную автоцистерну. Ее для развозки питьевой воды во всей районы ДНР передала компания «БИОЭН», присоединившись к акции, которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сбор помощи в регионе продолжается. В Московской области работают 30 волонтерских пунктов. По словам министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе, сначала гуманитарную помощь собирали в школах, волонтерских пунктах, позже к «Доброму делу» присоединились и взрослые, в том числе предприниматели. Поэтому акция растет и масштабируется.