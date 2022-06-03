«Доброе дело» снова в Донецке. Водитель фуры рассказал, как довезли гумпомощь

Очередную партию гуманитарной помощи от жителей Подмосковья и всей России, которую собрали в рамках акции «Доброе дело», доставили в Донецк. Колонна грузовиков прибыла на разгрузочный пункт. Водитель фуры Валерий рассказал «360», что для него это уже обычный маршрут и восьмая такая поездка.

Валерий рассказал, что дорога прошла как обычно, маршрут проложен уже не в первый раз.

«Наверное, уже седьмой или восьмой. Я с первого заезда», — сказал он.

В пути бывает по-разному, в этот раз ничего серьезного, только небольшие неурядицы, связанные с тем, что некоторые машины отставали от колонны.

«Для этого дела надо как-то машину подготавливать каждый раз, чтобы она была полностью „на бою“, как говорится. Потому что в колонне надо идти всем вместе, не нужно кому-то отставать сильно», — сказал водитель.

Путь занимает 15-16 часов, в зависимости от дороги. Сейчас еще и курортный сезон, люди едут отдыхать. А Валерий сможет чуть-чуть отдохнуть при выгрузке, если не помешают обстрелы.

«Бывает, пуляют сильно, грохот стоит. Не заснешь. А после выгрузки сразу движение начинается, мы начинаем ехать, потому что у нас сбор, в 15:00 надо быть. Если опаздываешь, то ты остаешься здесь, а потом тебя никто не поведет одного отсюда, до следующего заезда нашего», — сообщил он.

Акцию «Доброе дело» по сбору помощи для жителей Донбасса поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье работают 30 волонтерских пунктов по сбору помощи. Информацию о ближайшем пункте и о том, какая помощь нужна, можно узнать на сайте volontermo.ru.