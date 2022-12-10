10 декабря 2022, 13:30
Две диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожили в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили 2 группы диверсантов ВСУ в районе поселка Владимировка в ДНР
Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе поселка городского типа Владимировка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Потери противника на данном направлении составили до 40 боевиков. ВСУ лишились двух бронетранспортеров и четырех пикапов.
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Кроме того, в ДНР разбили американскую радиолокационную станцию, две украинские боевые машины РСЗО «Град» и четыре дрона.
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Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотников, 7049 танков, 3672 орудия полевой артиллерии и минометов.
В четверг, 8 декабря, более 200 военнослужащих ВСУ погибли за сутки на основных направлениях боевых действий. При этом Вооруженные силы РФ уничтожили пять американских РСЗО MLRS в Запорожской области.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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