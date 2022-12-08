08 декабря 2022, 14:14
Вооруженные силы РФ уничтожили 5 американских РСЗО MLRS в Запорожской области
Минобороны сообщило об уничтожении американских установок ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили пять пусковых установок РСЗО MLRS американского производства и MARS-II немецкого производства в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также российские силы уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы, произведенную в Соединенных Штатах, в Донецкой Народной Республике.
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«В районе населенного пункта Дылеевка <...> уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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За сутки армейская и штурмовая авиация РФ, а также российская артиллерия уничтожили более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении, еще свыше 70 — на Купянском направлении.
Также ощутимые потери Украина понесла на Донецком и Южно-Донецком направлении — там погибли более 50 и свыше 30 националистов соответственно.
Минобороны РФ
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