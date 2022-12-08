Спецоперация 08 декабря 2022, 14:31 Более 200 военнослужащих ВСУ погибли за сутки на основных направлениях боевых действий Минобороны России: войска остановили атаки ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях РИА «Новости»

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Артиллерия, штурмовая и армейская авиация России за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении три боевые машины пехоты и два автомобиля. Погибли более 60 бойцов Вооруженных сил Украины. Представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об этом на ежедневном брифинге.

На Краснолиманском направлении подразделения Вооруженных сил России продолжили наступление и ударили по позициям украинских солдат. На Купянском направлении тоже атаковала штурмовая, армейская авиация и артиллерия. Они выбрали целью места сосредоточения войск ВСУ. Погибли более 70 украинских военных, вышли из строя три автомобиля и две боевые машины пехоты.

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На других участках отбили серию нападений. На Донецком направлении украинские войска пытались устроить контратаку у поселка Спорное и села Берестового ДНР, на Южно-Донецком ротная тактическая группа решила ударить по российским позициям у поселка Никольское ДНР.

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В первом случае погибли более 50 солдат, во втором — свыше 30. Украинские военные потеряли три боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.