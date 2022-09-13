Два человека погибли при обстреле ВСУ Лисичанска из HIMARS | 360°

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Два человека погибли при обстреле ВСУ Лисичанска из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: два человека погибли при обстреле Лисичанска ВСУ из HIMARS

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Украинские военные обстреляли из HIMARS Лисичанск, два человека погибли, один ранен. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

По Лисичанску ударили днем 13 сентября. Обстрел украинские войска вели с применением РСЗО HIMARS. Всего ВСУ выпустили четыре ракеты.

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«По предварительной информации, жертвами обстрела стали трое мирных жителей (два человека погибли и один получил ранения). Дополнительные сведения уточняются», — отметили в СЦКК.

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В результате обстрела повреждения получили шесть многоквартирных жилых домов и средняя школа № 2.

Ранее сообщалось, что один мирный житель Донецкой Народной Республики погиб за минувшие сутки при обстрелах со стороны Украины.

Украинские военные атаковали населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Всего нацисты выпустили 12 снарядов калибром 152 миллиметра со стороны населенного пункта Новомихайловка.

ДНР

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