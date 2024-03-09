Спецоперация 09 марта 2024, 07:54 «Думали, уладит что-то». Украинский пленный — о надеждах ВСУ после назначения Сырского Пленный боец Гуприн: ВСУ надеялись на перемирие после назначения Сырского Freepik

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Бойцы ВСУ рассчитывали на перемирие после прихода нового главнокомандующего Александра Сырского. Об этом украинский пленный Александр Гуприн сообщил РИА «Новости».

Он пояснил, что на Валерия Залужного — предшественника Сырского — надежд не возлагали: он гнал солдат «только вперед», на «мясные штурмы». На президента Украины Владимира Зеленского в плане шагов к улаживанию конфликта надежд тоже нет — он просто «не хочет мирных переговоров», продолжил Гуприн. Однако от Сырского ждали, что он может «договориться» с Зеленским.

«Думали, <…> Сырский что-то сделает, хотя бы как-то <…> уладит что-то. <…> Чтобы оно все устаканилось, утихомирилось», — признался пленный.

Александр Гуприн служил в отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, в плен сдался в начале марта.

Он также сообщил журналистам, что мобилизованные украинцы, обучаясь на базах подготовки, живут в сточных трубах и над ними жестоко издеваются, дают мало воды.

По данным Минобороны, со 2 по 8 марта в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих.