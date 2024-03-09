09 марта 2024, 07:54
«Думали, уладит что-то». Украинский пленный — о надеждах ВСУ после назначения Сырского
Пленный боец Гуприн: ВСУ надеялись на перемирие после назначения Сырского
Бойцы ВСУ рассчитывали на перемирие после прихода нового главнокомандующего Александра Сырского. Об этом украинский пленный Александр Гуприн сообщил РИА «Новости».
Он пояснил, что на Валерия Залужного — предшественника Сырского — надежд не возлагали: он гнал солдат «только вперед», на «мясные штурмы». На президента Украины Владимира Зеленского в плане шагов к улаживанию конфликта надежд тоже нет — он просто «не хочет мирных переговоров», продолжил Гуприн. Однако от Сырского ждали, что он может «договориться» с Зеленским.
«Думали, <…> Сырский что-то сделает, хотя бы как-то <…> уладит что-то. <…> Чтобы оно все устаканилось, утихомирилось», — признался пленный.
Александр Гуприн служил в отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, в плен сдался в начале марта.
Он также сообщил журналистам, что мобилизованные украинцы, обучаясь на базах подготовки, живут в сточных трубах и над ними жестоко издеваются, дают мало воды.
По данным Минобороны, со 2 по 8 марта в российский плен сдались 24 украинских военнослужащих.
Владимир Зеленский
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Специальная военная операция РФ на Украине
Александр Сырский
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