Спецоперация 08 марта 2024, 15:23 Более 20 бойцов ВСУ сдались в плен за неделю Минобороны: за неделю в плен сдались 24 военнослужащих ВСУ РИА «Новости»

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За период с 2 по 8 марта в плен сдались 24 бойца ВСУ. Об этом отчитался официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

«В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих», — отметил он.

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Стало известно также, что в этот период ВС России нанесли 34 групповых удара по объектам сборки и подготовки безэкипажных катеров, арсеналам и базам топлива для военной техники ВСУ, пункты дислокации украинских подразделений.

Только на Донецком направлении потери ВСУ превысили 1970 человек. Кроме того, украинская армия потеряла 11 танков, 17 бронемашин, 47 автомобилей, две машины РСЗО «Град», боевую машину ЗРК «Стрела-1-». На этом направлении российская армия заняла более выгодные рубежи и отразила восемь контратак противника. На Купянском направлении отраженных контратак было 24 (ВСУ потеряли более 540 человек), на Авдеевском — 65 (потери украинских войск превысили 2860 военнослужащих). Еще три контратаки удалось отразить на Южно-Донецком направлении, две — на Херсонском.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что за последние дни ВС России уничтожили в зоне спецоперации наиболее дефицитные образцы техники НАТО.