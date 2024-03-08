Мир 08 марта 2024, 14:26 «Мы жили в трубах». Пленный ВСУ — об издевательствах на Украине Пленный Гуприн: мобилизованные живут в трубах во время обучения на базах ВСУ РИА «Новости»

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Мобилизованные украинцы во время обучения на базах подготовки живут в сточных трубах и подвергаются жестоким издевательствам. Об этом рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный Александр Гуприн.

«Мы жили в трубах. Я знаю, что жили в трубах <…> Ну, грубо говоря, сточная труба», — рассказал пленный.

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Своих же новобранцев командиры называли скотами, заставляли их рыть метровые ямы, а воду давали лишь бы они не умерли от обезвоживания на жаре.

Другой пленный украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что в ВСУ — низкий моральный дух. Медкомиссия для мобилизованных была формальной, форму выдали порванную и грязную, бронежилеты — частично без плит, а касок на всех не хватало. Гуд посоветовал своим соотечественникам не идти на службу и скрываться от военных комиссаров.