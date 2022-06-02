Француз Франсуа Модэме покинул свою страну в 2014 году: его сердце не позволило ему остаться в стороне от событий в Донбассе. Он своими глазами увидел, как ВСУ обстреливают дома дончан, убивают мирных людей. Сегодня вокалист Донецкой филармонии взял в руки оружие. В перерыве у него нашлось время поговорить о войне, мире и искусстве.

Далее — прямая речь.

Пуля в лоб как лекарство

Насколько я знаком с солдатским менталитетом, уверен, что там, со стороны ВСУ, каждый вечер идет сплошное пьянство, которое приводит к распаду дисциплины. Поэтому они ведут артиллерийский огонь с «закрытыми глазами», еще и гордятся этим.

Это служители дьявольских сил на земле, их можно вылечить только пулей в лоб. Эти звери понимают, что их конец стремительно приближается и они стараются навредить мирной донецкой жизни, пока еще могут Франсуа Модэме

Похоже, они получают удовольствие, оставляя за собой беду и руины. Также было при отступлении немцев у Ленинграда в 1944 году. Надеюсь, что мы поймаем этих артиллеристов и их командиров, как в мае поймали «азовцев»*.

Нельзя торопить события

Думаю, до того, как мы уничтожим врага в нашей области и отменим блокаду Донецка, нас ожидает пара сложных месяцев. То, что спецоперация затягивается, ни для кого не секрет. Но мы действуем разумно и экономим силы.

Нашим военным приходится штурмовать укрепления, которые украинская сторона строила и оснащала восемь лет. Желающим сделать все побыстрее предлагаю самим отправиться и захватить эти фортификации.

Если вспомнить войну в Сирии, в том числе и битву за Алеппо, станет ясно, что в любой масштабной операции торопиться нельзя. Такие события — всегда долгий и ужасно мучительный процесс, увы.

Источник фото: vk.com

Люди быстро привыкли к такой жизни — как в тылу, так и на переднем крае. Ведь другого выбора нет. У всех хорошее настроение, ведь после длинной зимы наконец наступило лето. Я заметил, что большинство мирных жителей и военных понимают, что их ведет ангел-хранитель и он решает судьбу каждого.

Так и живем: по совести, по правилам православия, с надеждой и ожиданием лучшего. Однако я уверен, что лучшее — то, что у нас есть здесь и сейчас Франсуа Модэме

Армии Запада не привыкли воевать сами

У ВСУ сейчас больше оружия, чем у армий всех стран Евросоюза. Например, Австрия или Бельгия не имеют даже собственных танков, у Франции нет ПВО и беспилотников. В то время как у украинской армии все это вооружение есть, да еще и в большом количестве.

Армии Европы — это маленькие ядра элитных отрядов для быстрых спецопераций против не слишком серьезного врага Франсуа Модэме

У Соединенных Штатов пока еще есть несколько хороших дивизий, но американцы боятся отправлять их в бой, памятуя о провалах в Ираке и Афганистане. На самом деле западные страны сегодня воюют, используя ресурсы других стран, в первую очередь человеческие: курдов, грузин, и, конечно же, украинцев. Их вооружают и смотрят из-за океана, что получится.

Искусство нужно защищать

В фильмах музыка прекрасно помогает бойцам, она даже становится ключевым моментом на пути к победе. Так показывают почти в каждой советской киноленте. Однако в настоящей солдатской жизни мы поем только в свободное время у костра.

Источник фото: vk.com

Мы сражаемся для того, чтобы сохранить наше искусство, чтобы Пушкин, Чайковский остались в культуре на территории бывшей Украины. Искусство не вечно, если его не защищать: 90% творчества эпохи Византии было потеряно, не забывайте Франсуа Модэме

Сомневаюсь, что под руководством нынешнего шутника Владимира Зеленского или его неонацистов сможет появиться хоть какая-нибудь высокая форма искусства. То, что сегодня называют «Украина», ничего подобного людям не подарила.

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.