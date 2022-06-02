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    02 июня 2022, 14:56

    Донбасс встал на защиту Пушкина и Чайковского

    Француз Модэме заявил, что Донбасс встал на защиту русской культуры

    Александр Иванов, Анастасия Ектова

    Француз Франсуа Модэме покинул свою страну в 2014 году: его сердце не позволило ему остаться в стороне от событий в Донбассе. Он своими глазами увидел, как ВСУ обстреливают дома дончан, убивают мирных людей. Сегодня вокалист Донецкой филармонии взял в руки оружие. В перерыве у него нашлось время поговорить о войне, мире и искусстве.

    Франсуа Модеме

    Далее — прямая речь.

    Пуля в лоб как лекарство

    Насколько я знаком с солдатским менталитетом, уверен, что там, со стороны ВСУ, каждый вечер идет сплошное пьянство, которое приводит к распаду дисциплины. Поэтому они ведут артиллерийский огонь с «закрытыми глазами», еще и гордятся этим.

    Это служители дьявольских сил на земле, их можно вылечить только пулей в лоб. Эти звери понимают, что их конец стремительно приближается и они стараются навредить мирной донецкой жизни, пока еще могут

    Франсуа Модэме

    Похоже, они получают удовольствие, оставляя за собой беду и руины. Также было при отступлении немцев у Ленинграда в 1944 году. Надеюсь, что мы поймаем этих артиллеристов и их командиров, как в мае поймали «азовцев»*.

    Нельзя торопить события

    Думаю, до того, как мы уничтожим врага в нашей области и отменим блокаду Донецка, нас ожидает пара сложных месяцев. То, что спецоперация затягивается, ни для кого не секрет. Но мы действуем разумно и экономим силы.

    Нашим военным приходится штурмовать укрепления, которые украинская сторона строила и оснащала восемь лет. Желающим сделать все побыстрее предлагаю самим отправиться и захватить эти фортификации.

    Если вспомнить войну в Сирии, в том числе и битву за Алеппо, станет ясно, что в любой масштабной операции торопиться нельзя. Такие события — всегда долгий и ужасно мучительный процесс, увы.

    Донбасс встал на защиту Пушкина и Чайковского | Изображение 1Источник фото: vk.com

    Люди быстро привыкли к такой жизни — как в тылу, так и на переднем крае. Ведь другого выбора нет. У всех хорошее настроение, ведь после длинной зимы наконец наступило лето. Я заметил, что большинство мирных жителей и военных понимают, что их ведет ангел-хранитель и он решает судьбу каждого.

    Так и живем: по совести, по правилам православия, с надеждой и ожиданием лучшего. Однако я уверен, что лучшее — то, что у нас есть здесь и сейчас

    Франсуа Модэме

    Армии Запада не привыкли воевать сами

    У ВСУ сейчас больше оружия, чем у армий всех стран Евросоюза. Например, Австрия или Бельгия не имеют даже собственных танков, у Франции нет ПВО и беспилотников. В то время как у украинской армии все это вооружение есть, да еще и в большом количестве.

    Армии Европы — это маленькие ядра элитных отрядов для быстрых спецопераций против не слишком серьезного врага

    Франсуа Модэме

    У Соединенных Штатов пока еще есть несколько хороших дивизий, но американцы боятся отправлять их в бой, памятуя о провалах в Ираке и Афганистане. На самом деле западные страны сегодня воюют, используя ресурсы других стран, в первую очередь человеческие: курдов, грузин, и, конечно же, украинцев. Их вооружают и смотрят из-за океана, что получится.

    Искусство нужно защищать

    В фильмах музыка прекрасно помогает бойцам, она даже становится ключевым моментом на пути к победе. Так показывают почти в каждой советской киноленте. Однако в настоящей солдатской жизни мы поем только в свободное время у костра.

    Донбасс встал на защиту Пушкина и Чайковского | Изображение 2Источник фото: vk.com

    Мы сражаемся для того, чтобы сохранить наше искусство, чтобы Пушкин, Чайковский остались в культуре на территории бывшей Украины. Искусство не вечно, если его не защищать: 90% творчества эпохи Византии было потеряно, не забывайте

    Франсуа Модэме

    Сомневаюсь, что под руководством нынешнего шутника Владимира Зеленского или его неонацистов сможет появиться хоть какая-нибудь высокая форма искусства. То, что сегодня называют «Украина», ничего подобного людям не подарила.

    * «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.