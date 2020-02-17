СМИ: сирийская армия очистила Алеппо от боевиков

Сирийские военные выгнали боевиков из 28 населенных пунктов Алеппо. В некоторых из них террористы окопались еще в 2012 году.

Радости жителей сирийской провинции Алеппо нет предела — война ушла подальше от их домов. Бойцы правительственной армии Сирии очистили от боевиков практически весь регион. Мирная жизнь начнется в Шувихайне, Маарате аль-Атеике, Хуритане, Андане, Хайяне, Баяноне, Баббисе и других городах и селах Алеппо, сообщило агентство SANA со ссылкой на собственного корреспондента.

Вооруженные группировки покинули провинцию, а местные жители впервые за последние несколько лет вышли без страха на улицы, чтобы отпраздновать освобождение своей малой родины от терроризма.

Решающий удар сирийская армия нанесла по боевикам в Алеппо еще в 2016 году, однако тогда террористам удалось засесть в пригородах. Они постоянно обстреливали жилые кварталы и убивали мирных жителей.

В середине января в Сирии погибли российские и турецкие военные. Боевики активизировались еще в конце 2019 года и за две январских недели более тысячи раз атаковали позиции правительственных войск.