Сегодня в освобожденный Светлодарск прибыла гуманитарная помощь из Московской области. В разгрузке помогали бойцы Народной милиции ДНР, среди них — Франсуа. Он переехал из Франции в Донбасс семь лет назад, после эскалации зимой этого года мужчина вступил в ряды Народной милиции. Франсуа уверен, что победа будет за народными республиками, потому что их дело правое.

«Меня зовут Франсуа. Я работаю сейчас в Донецкой филармонии, я вокалист, но уже три месяца на службе в ДНР. И сегодня была моя первая миссия по гуманитарной помощи. Я здесь оказался неслучайно. Это просто был зов сердца. Я думаю, что искал смысл своей жизни, я его нашел в Донбассе. Эти годы — просто лучшие в моей жизни. И каждый год я ощущаю, что этот выбор для меня был правильный. Я ни о чем не жалею, и я хочу сказать, что наше дело правое и что победа за нами», — поделился он.

Франсуа за эти годы хорошо выучил русский язык, знает и многие популярные песни, например «Катюшу».

Гуманитарный конвой из Московской области первым заехал в Светлодарск после его освобождения. Украинские войска оставили его без боев. Помощь, собранную в рамках проекта «Доброе дело», раздали на площади.