Залп «Смерча». Минобороны показало, как применяют РСЗО для ударов по ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами, на которых показана работа расчета реактивной системы залпового огня «Смерч» в ходе выполнения задач спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донбасса. Ролик выложили в Telegram-канале ведомства.

На видео продемонстрировано, как российский расчет «Смерча» готовится к запуску ракеты для поражения объектов украинской военной инфраструктуры.

Пуск выполняют штатно. Ракета с оглушительным ревом молниеносно взмывает в воздух. Особенно эффектно выглядят кадры, снятые с квадрокоптера. От ракеты остается только след в небе. А от украинских нацистов ничего не остается.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга в понедельник доложил, что российские войска уничтожили 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Лисичанска. Накануне посол ЛНР в РФ Родин Мирошник рассказал, что из Лисичанска после небольших боестолкновений вышла целая бригада вээсушников.