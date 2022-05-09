ВКС России уничтожили два пункта управления ВСУ

Российские вооруженные силы в спецоперации на Украине продолжают уничтожать военную инфраструктуру украинской армии. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение прошедшей ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град».

В районе Лисичанска ликвидированы 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов.

Также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300.