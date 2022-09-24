Диверсионную группу украинских войск нейтрализовали в Запорожье | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Спецоперация

24 сентября 2022, 13:43

Диверсионную группу украинских войск нейтрализовали в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: украинцы пытались ворваться в Запорожье

Читать 360tv в

Диверсионная группа вооруженных войск Украины совершила попытку прорваться через линию боевого соприкосновения в районе Пологи Запорожской области, они нейтрализованы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

«Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы», — сказал он.

Реклама

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли 24 удара по территории Луганской Народной Республики. Были атакованы населенные пункты: Стаханово, Рубежное, Сватово, Алчевск.

Реклама

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

ВСУ

Запорожье

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама