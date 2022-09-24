Диверсионную группу украинских войск нейтрализовали в Запорожье | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Диверсионную группу украинских войск нейтрализовали в Запорожье Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: украинцы пытались ворваться в Запорожье РИА «Новости»

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Диверсионная группа вооруженных войск Украины совершила попытку прорваться через линию боевого соприкосновения в районе Пологи Запорожской области, они нейтрализованы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

«Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Полог и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы», — сказал он.

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До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли 24 удара по территории Луганской Народной Республики. Были атакованы населенные пункты: Стаханово, Рубежное, Сватово, Алчевск.

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По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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