Деятели культуры потребовали от Шольца отменить поставку вооружений на Украину

Германские музыканты, художники, артисты и писатели вошли в число подписантов петиции к канцлеру Олафу Шольцу с требованием остановить поставку вооружения на Украину. Открытое письмо опубликовано на сайте Change.org. На момент написания материала свои подписи под ним поставили 83 108 человек.

Авторы обращения заявили, что поддерживают действия Шольца по оказанию гуманитарной помощи Украине. Но поставки тяжелых вооружений могут сделать Германию одной из сторон конфликта, что приведет к глобальному противостоянию.

«Мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и не будете прямо или косвенно поставлять больше тяжелого вооружения Украине. Наоборот, мы призываем Вас сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня и поиска компромисса, который могут принять обе стороны», — говорится в тексте петиции.

Германия начала поставки оружия на Украину в конце февраля. Тогда Шольц приказал передать властям Киева тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. После этого поставки немецкого вооружения постоянно росли. По данным СМИ, ФРГ направляла бронетехнику не напрямую, а в страны Восточной Европы, которые передавали Украине советские танки.