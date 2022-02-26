Германия отправит Украине противотанковое оружие и 500 ракет Stinger

Германия решила отправить на Украину тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Информация о поставках появилась в заявлении правительства ФРГ, написал ТАСС.

В сообщении приводятся слова канцлера Германии Олафа Шольца. Он назвал «российское нападение на Украину поворотным моментом». Он, по его мнению, поставил под угрозу весь послевоенный порядок. В связи с этим Шольц добавил, что вооружение будет доставлено на Украину «как можно быстрее».

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 февраля заявил, что действия России, которые она предприняла в отношении Украины, на Западе должны считать геноцидом. По словам Зеленского, РФ нужно лишить права голоса в Совете безопасности ООН.

Россия начала проводить специальную военную операцию по демилитаризации Украины утром 24 февраля. Об этом объявил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что с соответствующей просьбой к нему обратились руководители Донецкой и Луганской народных республик.