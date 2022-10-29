Российских военных вернули из украинского плена | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 17:03 Российских военных вернули из украинского плена Минобороны заявило об освобождении из плена 50 российских военных РИА "Новости"

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Российских военнослужащих, которые вернулись благодаря обмену с украинскими властями по формуле «50 на 50», доставят в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что военным в плену грозила смертельная опасность. Сейчас освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», — отметили в Минобороны.

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале о возврате 52 украинских военнослужащих, среди которых боец полка «Азов»* и моряк с острова Змеиный.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о процессе обмена пленными с Украиной по формуле «50 на 50». По его словам, должны вернуться домой семь человек из ДНР и двое — из ЛНР, уточнило ИА Nation News.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в РФ.