Вернувшийся из плена боец ЛНР рассказал о разнице в отношениях к пленным на Украине и в Донбассе | 360°

Мир 29 октября 2022, 12:40 Вернувшийся из плена боец ЛНР рассказал о разнице в отношениях к пленным на Украине и в Донбассе Освобожденный боец ЛНР Чупра рассказал о разном отношении к пленным на Украине и вДонбассе РИА "Новости"

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Вернувшиеся домой из плена украинские военнопленные выглядели и были одеты намного лучше, чем захваченные ВСУ бойцы республик Донбасса. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал переживший плен и последующий обмен военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра.

Когда украинские военные привезли его вместе с другими захваченными на обмен, Чупра увидел пленных бойцов ВСУ в куртках, спортивных костюмах и хорошей обуви.

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«А у нас ребята — кто в шлепках без носков, у кого разорваны штаны. В основном в футболках были, а было уже холодно», — подчеркнул боец.

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Чупра добавил, что в день обмена украинские военные приказали всем пленным привести себя в порядок, зашить одежду, помыться. Тем, кто не подчиниться, пригрозили серьезным наказанием.

Представители Донбасса и Украины провели обмен 20 на 20 человек. Боец из ЛНР отметил, что всего было 11 его земляков, а еще девять — ребята из Донецка.

После освобождения бойцов народных республик привезли в Крым, где впервые за долгое время они смогли нормально поесть и получили новую одежду.

«Потом нас в Луганск привезли. Оказали нам медицинскую помощь, взяли кровь на анализы. Проверяют, чтобы у нас болячек не осталось», — добавил Чупра.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР Александр Чупра попал в плен после окружения украинскими боевиками. Киевские солдаты на его глазах добивали раненых боевых товарищей, а остальных взяли в плен. Держали их на территории Артемовска, куда доставили со связанными руками и закрытыми глазами. Допросы украинские военные вели при помощи пыток, прижигали кожу паяльной лампой и натравливали на людей собак.

Ранее Чупра отмечал, что украинские боевики также требовали от пленных на камеру говорить некий текст. Как он позже узнал, кадры предназначались родственникам и знакомым, которым предлагали выкупить человека за большие деньги.

Еще один военнослужащий ЛНР, переживший плен в украинском лагере «Запад-1», Михаил Янко, рассказал, что пленных кормили водянистой кашей, в которой крупы было совсем чуть-чуть, а на обед давали жидкий суп, столовую ложку пюре или салата, сообщило ИА Nation News.