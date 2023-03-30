Спецоперация 30 марта 2023, 09:18 ЧВК «Вагнер» ночью устроила в Артемовске активное наступление «РВ»: штурмовые отряды России перешли в наступление в центре и на севере Артемовска РИА «Новости»

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Российские штурмовые подразделения в ночь на 30 марта перешли в Артемовске к активным наступательным действиям. Ожесточенные бои начали в центре и на севере города, сообщила «Русская весна».

Новую волну штурмов в Артемовске устроили после наступления темноты. Отряды ЧВК «Вагнер» пошли в атаку на улицах Александры Колпаковой, Александра Сибирцева и Героев Труда на севере, вдоль улицы Колодезной на юге, в районе улиц Независимости, Благовещенской, Бахмутской, Василия Першина в центре. Позиционные бои продолжились и вдоль улицы Корсунского.

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Генштаб Вооруженных сил Украины ранее признал успех российских войск. В сводке за 29 марта самыми горячими точками назвали Артемовск, Марьинку, Авдеевку и Белогоровку. Российская разведка засекла переброску к Артемовску профессиональных украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, обычно они выполняют отдельные поручения штаба и выступают силами быстрого реагирования.