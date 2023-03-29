Спецоперация 29 марта 2023, 22:35 Генштаб ВСУ признал частичный успех российской армии в Артемовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральный штаб украинских войск признал «частичный успех» российских войск в Артемовске. Об этом сообщили в сводке ВСУ, опубликованной в соцсетях.

«На Бахмутском направлении (украинское название Артемовского направления — прим. ред.) враг продолжает штурмовые действия Бахмута, имеет частичный успех», — сказано в публикации.

Реклама

Уточняется, что 29 марта в эпицентре боевых действий находились сам Артемовск, Марьинка, Авдеевка и Белогоровка. Российские вооруженные силы предприняли 48 атак на различных направлениях.

За Артемовск более полугода идут ожесточенные бои. Город является важнейшим транспортным узлом для снабжения подразделений ВСУ в Донбассе. По некоторым данным, группировка украинских войск попала в оперативное окружение в городе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном компромиссе с Россией в случае, если ВСУ потерпят поражение в боях за Артемовск. В ответ читатели британской газеты Daily Mail стали активно комментировать слова украинского лидера под статьей на сайте издания.