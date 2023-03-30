Мир 30 марта 2023, 08:57 Украинские профессиональные ДРГ заметили в районе Артемовска Марочко сообщил о прибытии в район Артемовска профессиональных украинских ДРГ Unsplash

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В районе Артемовска зафиксировали прибытие украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в комментарии ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что речь идет именно о профессиональных ДРГ. По отличительным признакам диверсанты относятся к силам специальных операций ВСУ, пояснил собеседник агентства.

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«По характеру действий они выполняют отдельные задачи вышестоящего штаба, а также используются как группы быстрого реагирования», — сказал Марочко.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что российские силы контролируют уже до 70% территории Артемовска. Бои за город продолжаются.

ВСУ цепляются за этот населенный пункт, поскольку его потеря будет означать перелом в ходе ведения боевых действий на Донецком направлении.