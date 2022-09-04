Спецоперация 04 сентября 2022, 13:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Члены миссии МАГАТЭ покинут Запорожскую АЭС 6 сентября Член ВГА Запорожья Рогов: оставшиеся на ЗАЭС члены миссии МАГАТЭ уедут 6 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оставшиеся на Запорожской АЭС члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планируют покинуть объект 6 сентября. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Решение об отъезде миссии пока не окончательное. Не исключено, что сотрудники МАГАТЭ останутся на станции на более длительный срок, уточнил сайт kp.ru.

Реклама

«Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа предварительно, то есть завтра, еще работают, а шестого выдвигаются. Это пока предварительно. Могут свое пребывание продлить», — сказал Рогов.

Реклама

При обстреле со стороны ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС. Никто из представителей МАГАТЭ во время визита на ЗАЭС не пострадал.

Ранее сообщалось, что власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Один из них — от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, которые используют для американских гаубиц М777.

0 0 0 0 0 0