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Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

ВГА Энергодара: при обстреле ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС

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При обстреле со стороны ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, артиллерийский снаряд. Была у меня фотография», — сказал глава ВГА в комментарии ТАСС.

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Он уточнил, что энергоблок нерабочий. Волга обратил внимание, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую нельзя разрушить одним попаданием.

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По словам главы ВГА, радиационный фон на территории АЭС постоянно измеряется, он в норме.

Волга подчеркнул, что никто из представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на Запорожскую АЭС не пострадал в результате обстрелов со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Один из осколков — от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Такими ведет огонь американская гаубица М777.

Также миссии МАГАТЭ продемонстрировали карту обстрелов со стороны ВСУ по территории Запорожской АЭС.

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