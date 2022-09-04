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Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

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Во время визита на Запорожскую АЭС миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Рафаэль Гросси посмотрели осколки ракет, которые ранее были выпущены украинскими военными. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

«Самое главное то, что осколки, которые были найдены после взрыва, [ему показали]. Они соответствуют американской системе залпового огня, ракетам производства других западных стран, артиллерийским снарядам, выпущенным из гаубицы М777», — привел ТАСС слова главы ВГА Энергодара.

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Один из осколков, как подчеркнул Волга, от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда. Такими, по его словам, ведет огонь именно американская гаубица М777. Также миссии МАГАТЭ продемонстрировали карту обстрелов со стороны ВСУ по территории Запорожской АЭС.

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После отъезда части делегации МАГАТЭ с Запорожской атомной электростанции на ЗАЭС остались шесть специалистов, отвечающих за вопросы ядерной безопасности. После завершения миссии на постоянной основе на станции останутся два представителя агентства, сообщил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Специальная военная операция РФ на Украине

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