Спецоперация 06 декабря 2022, 01:43 Число раненых после обстрела со стороны ВСУ по ДНР увеличилось до семи Представительство ДНР в СЦКК: число раненых выросло до семи после обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Семь жителей ДНР получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщило представительство народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 5 декабря 2022 года составляет 11 человек», — написало представительство в Telegram-канале.

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Как уточнили в посте, четыре человека погибли. Среди семерых раненых оказался один подросток 2005 года рождения. Информацию о пострадавших продолжают уточнять.

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В течение понедельника, 5 декабря, ВСУ активно обстреливали Донецк. Ночью они выпустили 10 ракет по Ворошиловскому району города. Для атаки украинские военнослужащие использовали реактивную систему залпового огня «Град». Снаряды пробили крыши некоторых жилых домов и попали в храм Рождества Христова, расположенный на пересечении проспекта Труда и улицы Артема.

Во второй половине дня ВСУ ударили четырьмя ракетами по Киевскому району Донецка.