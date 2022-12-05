Спецоперация 05 декабря 2022, 08:41 Ракеты РСЗО «Град» пробили крыши домов и храма в центре Донецка Последствия ударов украинских «Градов» по центру Донецка показали на видео

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Украинские войска ночью 5 декабря выпустили по Ворошиловскому району Донецка 10 ракет реактивной системы залпового огня «Град». Сгорели два дома, рассказали в МЧС Донецкой Народной Республики.

В двухэтажном здании на улице Постышева загорелась кровля, спасатели выехали на место около четырех часов утра по повышенному рангу вызова. Огонь охватил 250 квадратных метров крыши, к 07:43 его локализовали. Другой дом пострадал примерно в это же время на улице Горького, ракета так же попала в кровлю, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Два пожарно-спасательных отделения выехали на место и в 06:56 потушили пожар. МЧС ДНР объявило, что никто не пострадал.

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Обстрел произошел в 03:49. Огонь, по информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, вели из населенного пункта Тоненькое. В общей сложности по центру Донецка выпустили 10 ракет РСЗО «Град». Некоторые ракеты попали в Храм Рождества Христова на пересечении проспекта Труда и улицы Артема. Частично обрушились фасад и кровля.

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Издание «Украина.ру» показало видео с места пожара на улице Постышева, 21. Огонь перешел с крыши на второй и первый этаж здания, от него остался обгоревший фасад. На месте продолжили работать три машины пожарной службы. Telegram-канал «Типичный Донецк» показал фото с места пожара. На них видно, что густой дым шел из окон здания даже после локализации пожара.