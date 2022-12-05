Спецоперация 05 декабря 2022, 18:24 Украинские военные обстреляли ТЦ «Донецк Сити» из РСЗО «Град» СЦКК ДНР сообщил об обстреле ВСУ по ТЦ «Донецк Сити» РИА «Новости»

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Украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка четыре ракеты из РСЗО «Град». Основной удар пришелся по ТЦ «Донецк Сити» в центре города, сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ракеты выпустили в 16:52 по московскому времени. Уточняется, что ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по ТЦ «Донецк Сити» и району, где находится здание МИД ДНР.

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Согласно предварительной информации, снаряды рухнули в районе улиц Щорса, Университетской и проспекта Ватутина.

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«Зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов в районах кинотеатра „Звездочка“, Таманского проспекта, ЖК „Липки“, стадиона „Олимпийский“», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Ранее украинские военные атаковали город Алчевск. Противник вел огонь из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В настоящее время информация о пострадавших и об ущербе от обстрела уточняется.