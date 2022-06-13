Число раненных при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 18 человек

Прилет снарядов по Майскому рынку Донецка со стороны ВСУ травмировал 18 человек. Об этом сообщили авторы Теlеgrаm-канала представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка», — написали они.

Их текущее состояние не уточняется.

Представители ведомства отметили, что обстрел Майского рынка Донецка со стороны ВСУ унес жизни трех человек — мужчины 1979 года рождения и женщины 1972 года рождения, также в результате прилета украинских снарядов погиб мальчик 2011 года рождения.

Кроме того, представители ДНР в СЦКК сообщили, что 13 июня ВСУ обстреляли и другие районы Донецка. Среди них — Киевский и Куйбышевский, а также населенные пункты Горловка и Верхнеторецкое. Везде есть разрушения домов и объектов гражданской инфраструктуры различной тяжести. В частности, в Буденновском районе обстрел повредил высоковольтную линию Калининского РЭС.