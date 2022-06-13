Женщина и ребенок погибли при обстреле рынка в Донецке со стороны ВСУ

В результате обстрела Майского рынка в Буденовском районе Донецка со стороны ВСУ погибли мать и ребенок. Еще несколько человек пострадали. Об этом сообщило правительство ДНР в Telegram.

Количество погибших и раненых уточняется, на месте пожара могли находиться несколько человек. Как рассказал РИА «Новости» советник главы правительства ДНР Ян Гагин, «раненых много: осколки, ожоги». Пострадавшим оказывают медпомощь.

В соцсетях появились жуткие кадры с места происшествия.

Согласно данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, 13 июня уже зафиксировано пять обстрелов Донецка со стороны Украины. В 10:57 удар пришелся по Киевскому и Куйбышевскому районам — выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град» со стороны Авдеевки. Буденовский район попал под удар в 12:09 — по нему со стороны Орловки выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

В 12:19 с той же стороны обстреляли Куйбышевский район (выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров). В 12:22 ВСУ ударили по Кировскому району (пять снарядов калибром 122 миллиметра), в 12:32 Куйбышевский обстреляли из пяти ракет БМ-21 «Град».