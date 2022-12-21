Спецоперация 21 декабря 2022, 08:41 Часть мобилизованных солдат ВСУ покинули свои позиции в ДНР Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о бегстве мобилизованных солдат ВСУ под Соледаром РИА «Новости»

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Некоторые мобилизованные украинские военнослужащие покинули свои позиции под Соледаром в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Леонид Марочко.

«Часть мобилизованных украинских военных сдалась органам правопорядка, убегая со своих позиций. Они решили не дожидаться ужесточения мер по дисциплинарным проступкам», — рассказал он.

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Марочко уточнил, что украинских военных обеспокоил проект закона об ужесточении наказания за оставление боевых позиций, который ранее внесли на рассмотрение в Раду.

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«Эти солдаты ВСУ хотят просто сохранить свою жизнь в надежде получить сравнительно небольшие тюремные сроки», — добавил офицер ЛНР.

Ранее стало известно, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил президента Зеленского подписать законопроект, ужесточающий наказание за невыполнение приказа и дезертирство с поля боя.

Публицист Иван Новоселов заявлял «360», что частые случаи дезертирства военнослужащих ВСУ говорят о скором крахе украинской армии.