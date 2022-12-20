Мир 20 декабря 2022, 09:08 Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание военным за дезертирство Главком ВСУ Залужный попросил Зеленского подписать закон о наказании за дезертирство Фото: Минобороны Украины

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Главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный обратился к главе государства Владимиру Зеленскому и попросил подписать закон, ужесточающий наказание за невыполнение приказа бойцами ВСУ. Заявление Залужного появилось в его Telegram-канале.

По его словам, речь идет об уходе из воинской части или с места службы без разрешения, о самовольном уходе с поля боя или об отказе действовать оружием, а также о неисполнении боевых приказов.

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«Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон», — сказал Залужный.

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Он добавил, что «обнаженные участки фронта» вынужденно закрывают собой другие военные. В результате армия несет большие потери, также она теряет мирных людей и территории. Главком ВСУ подчеркнул, что такого быть не должно. Он подчеркнул, что командование несет полную ответственность за свои решения, в том числе за бездействие.