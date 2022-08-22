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    22 августа 2022, 08:29

    ВСУ обстреляли район гипермаркета «Ашан» в Донецке

    Гипермаркет «Ашан» в Донецке пострадал в результате обстрела ВСУ

    Глеб Гладков

    Ранним утром вооруженные силы Украины обстреляли район гипермаркета «Ашан» в Донецке. Об этом рассказало РИА «Новости».

    Громкие разрывы раздались в городе ровно в четыре часа утра. Обстрелу подверглись склады в районе гипермаркета «Ашан» за кольцевой донецкой автострадой. Это привело к сильному пожару. Над территорией гипермаркета были видны многометровые столбы дыма.

    Опасную территорию оцепили сотрудники полиции.

    Информации о погибших, пострадавших и разрушениях пока нет.

    Ранее ВСУ за 25 минут совершили три обстрела территории Донецкой Народной Республики. Утром 22 августа под удар попали Горловка и Озеряновка.

    До этого штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что мирный житель подорвался на сброшенной ВСУ противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Сотрудники представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) 7 августа сообщили, что по состоянию на 08:00 того дня стало известно о 29 случаях подрыва мирных жителей на минах «Лепесток».