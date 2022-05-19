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    19 мая 2022, 06:45

    Буш-младший перепутал спецоперацию на Украине с войной в Ираке

    Буш-младший перепутал спецоперацию на Украине с войной в Ираке

    Екатерина Виславская

    Джордж Буш — младший объяснил свою оговорку о «вторжении в Ирак» преклонным возрастом. Он перепутал спецоперацию на Украине с американской кампанией, сообщило РИА «Новости».

    Буш-младший перепутал спецоперацию на Украине с войной в Ираке

    Бывший президент США выступил на мероприятии в институте политических исследований своего имени в Техасе. Рассуждая о том, что к обострению конфликта на Украине могла привести электоральная система России, он назвал спецоперацию «неоправданным и жестоким вторжением в Ирак».

    Другие участники встречи засмеялись, а когда все успокоились, Джордж Буш попытался оправдаться возрастом — ему исполнилось 75 лет.

    Ныне действующий президент США Джо Байден регулярно совершает ошибки во время выступлений. Из-за этого американцы подозревают его в недееспособности и даже строят конспирологические теории о том, что страной управляет, на самом деле, другой человек.