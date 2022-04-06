Американцы разглядели за спиной Байдена «теневого президента»

Джо Байден поддержал шутку Барака Обамы и назвал себя вице-президентом США, чем вызвал волну конспирологических теорий в интернете. Посетители сайта Breitbart пришли к выводу, что действующий глава страны лишь марионетка в руках теневого президента.

Все произошло во вторник, 5 апреля, когда на мероприятии в Белом доме Барак Обама оговорился.

«Вице-президент Байден», — сказал он, обращаясь к действующему американскому лидеру.

Гости посмеялись над этим, а сам Джо Байден позже в своей речи подыграл Бараку Обаме и тоже назвал себя вице-президентом.

Казус остался бы незамеченным, если бы не реакция в комментариях к статье о мероприятии. Из-за того, что это не первая такая оговорка, американцы заподозрили администрацию в скрытых политических играх. Многие посчитали, что Барак Обама остался действующим главой государства, а Джо Байден — только формальным.

«Теневой президент Обама вынужден выйти из-за кулис, потому что администрация разваливается, несмотря на всю его закулисную работу. Если вы посмотрите на лицо Обамы, то поймете, что он чертовски зол из-за того, что ему приходится выходить на публику», — написал пользователь с ником Smackademic, PhD. Depl. Stud.

«Я не могу поверить, что Байден является президентом, но, опять же, я не мог поверить, что Обама тоже был президентом», — рассказал David Lee.