Оговорился или проговорился? Байден допустил отправку войск США на Украину

Президент США Джо Байден на встрече с американскими солдатами в Польше заявил, что они смогут побывать на Украине и увидеть все происходящее там «своими глазами». Однако в Белом доме заявили, что отправлять войска не планируют, и Байден это «ясно дал понять», передал ТАСС.

Байден встретился с американскими десантниками на военной базе в польском городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Говоря о Незалежной, он сказал, что десантники «увидят все своими глазами», когда будут «там», добавив, что некоторые «там» уже побывали.

Представитель Белого дома после этого заявил, что отправлять военных США на Украину не будут, позиция по этому вопросу не менялась, и Байден это якобы «ясно дал понять».

Американские власти ранее уже неоднократно заявляли, что посылать военных на Украину не будут.

Телеканал CNN предположил, что Байден просто неудачно выразился или оговорился.

Ранее Байден заявил, что украинские власти должны сами решить, идти ли им на уступки перед Россией по территориальным вопросам.