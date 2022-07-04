Украинские войска оставили артиллерийские орудия и боеприпасы во время отступления от Северодонецка в Луганской Народной Республике. Телеканал РЕН ТВ показал брошенные позиции националистов.

На кадрах видно, что орудия направлены точно на жилые постройки Северодонецка.

«По стволу орудий можно легко понять, куда были направлены пушки, гаубицы — в сторону Северодонецка», — сообщил корреспондент.

Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР легко выбили националистов с позиций в Северодонецке, встретив ожесточенное сопротивление лишь в окрестностях завода «Азот».

Войска ВСУ прикрывались на «Азоте» мирными жителями Северодонецка. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник 27 июня сообщил об освобождении людей с завода, однако не исключил, что в промзоне могли остаться украинские террористы.

Военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что ускорить взятие Северодонецка помогла новая тактика российских военных в городских боях.